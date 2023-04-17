Из-за чего телефон заряжается слишком медленно: четыре главные причины

Не каждый пользователь может тратить на подзарядку гаджета уйму времени

Многие пользователи озадачены вопросом, как сэкономить заряд батареи мобильного телефона. Не всегда есть возможность подключить гаджет к сети. Особенно проблематично, если ваш смартфон заряжается слишком медленно.

Есть несколько распространенных причин медленной зарядки телефона. Подробнее пишет Readerʼs Digest.

Почему мобильный телефон заряжается очень медленно? Вот самые частые причины:

Неисправный зарядный кабель. Обычно производители рекомендуют использовать оригинальные элементы питания.

Обычно производители рекомендуют использовать оригинальные элементы питания. "Слабый" зарядный блок. Чем он мощнее – тем быстрее заряжается гаджет. Однако у каждого телефона есть свои ограничения, которые нужно учитывать при выборе блока.

Чем он мощнее – тем быстрее заряжается гаджет. Однако у каждого телефона есть свои ограничения, которые нужно учитывать при выборе блока. Не тот источник питания. Телефон от розетки зарядится намного быстрее, чем через USB-порт или автомобильное зарядное устройство.

Телефон от розетки зарядится намного быстрее, чем через USB-порт или автомобильное зарядное устройство. Использование телефона во время зарядки. Вашей батарее потребуется больше времени для накопления заряда, если вы одновременно будете его потреблять в процессе.

Кроме того, ускорить заряжание смартфона могут помочь простые шаги. Просто отключите телефон на время или как минимум активируйте режим полета.

Также может помочь зарядить гаджет за считанные минуты функция быстрой зарядки, но с ней есть ряд нюансов. О важных рекомендациях для пользователей ранее писал "Телеграф".