Из-за безобидной на первый взгляд функции телефон быстрее стареет: об этом знают не все

Любителей виброрежима на телефоне эта информация расстроит

Пользователи мобильных телефонов часто задумываются над тем, как сэкономить заряд аккумулятора. Батарея не может служить вечно, но отказ от распространенных ошибок продлит срок ее годности.

Безобидная на первый взгляд вибрация, как оказалась, может ускорить старение гаджета. Так что стоит отключить эту функцию, пишет Readerʼs Digest.

Ваш телефон стареет и теряет эффективность по мере того, чем больше вы им пользуетесь. Если вы предпочитаете постоянно включать вибрацию для уведомлений, то срок службы устройства сокращается.

Как отмечает директор по развитию бизнеса EverdayPhone Дэвид Стил, даже небольшие дополнения, такие как вибрирующие уведомления, — это привычки, которые усложняют работу смартфона. Проблема в том, по его словам, что из-за этого ваш телефон постоянно работает на полную мощность, когда в этом нет необходимости. Как и человеку, добавляет эксперт, гаджету нужен перерыв, чтобы не выгореть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего мобильный телефон может заряжаться слишком медленно. Эксперты выделили самые распространенные причины и назвали пути решения проблемы.