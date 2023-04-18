Срочно бросайте эту вредную привычку: почему не стоит заряжать свой телефон до 100%

Чтобы не портить качество батареи своего гаджета — забудьте про длительную зарядку

Чтобы батарея вашего смартфона работала очень долго и всегда работала хорошо, важно знать, как правильно заряжать телефон. Будучи настоящим повседневным устройством, вы должны быть осторожны при зарядке мобильного телефона, чтобы оптимизировать его работу.

И одной из самых плохих привычек является полная зарядка до 100%, пишет портал santeplus. Все потому, что зарядка таким образом может нанести вред аккумулятору. В чем опасность — читайте далее.

Почему нельзя заряжать смартфон до 100%

Если оставить смартфон подключенным к сети до тех пор, пока он не достигнет 100%, он будет склонен к перегреву, что может привести к повреждению его аккумулятора и других компонентов. Также гаджет постепенно будет терять свою автономию, и вам придется чаще его перезаряжать.

Рекомендуется заряжать смартфон несколько раз в день на короткое время и не более чем на 80% во избежание перегрева устройства. Именно поэтому не рекомендуется заряжать смартфон на ночь, чтобы он не достигал 100% заряда.

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