Пять способов решить проблему с интернетом на телефоне

Даже обычная перезагрузка может спасти ситуацию

Смартфоны, особенно старые, работают с каждым годом все медленнее. Иногда это может сказаться и на других процессах. В частности важно обратить внимание на скорость и качество передачи данных по мобильному интернету. Что делать, если к сети нужно подключиться, а телефон этого делать не хочет?

Сайт Logitel дает несколько вариантов, что можно сделать самостоятельно. "Телеграф" выбрал пять простейших шагов.

Перезагрузить смартфон

Самое простое решение – перезагрузить устройство. Для этого выключите смартфон, подождите около десяти секунд и запустите его снова.

Выключите режим полета

Иногда можно случайно перевести телефон в режим "Полет". Ищите небольшой значок самолета в верхнем меню. Нашли самолет? Выключите режим полета.

Обновить операционную систему

Одной из причин слабого беспроводного сигнала может быть устаревшая операционная система. Проверьте настройки смартфона, чтобы узнать, доступно ли новое обновление системы.

Очистить память телефона от лишних программ

Слишком большое количество программ оказывает негативное влияние на прием. В частности, из-за сбора данных в фоновом режиме. Удаляйте приложения, которыми больше не пользуетесь.

Сбой сети

Сбой сети может быть связан с вашим местоположением или это неисправность предоставленной услуги. Попытайтесь перейти в другое место, где прием может быть лучшим, без высоток и стен вокруг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать с телефоном, который перестал заряжаться или включаться. Кроме обычных шагов следует проверить состояние батареи.