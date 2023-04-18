Что произойдет с телефоном, если оставить его на зарядке на всю ночь: ответ вас удивит

Вокруг так называемой ночной зарядки витает много мифов

Многие из нас предпочитают оставлять мобильный телефон на зарядке, пока спят. Это действительно может быть удобно. Но не вредит ли такая привычка аккумулятору устройства?

Мнение о том, что оставленный на ночь смартфон в сети перезарядится, ошибочно. Но пользователям все же нужно знать ряд нюансов о ночной зарядке, пишет androidauthority.com.

Оставлять гаджет на зарядке на всю ночь, конечно, не опасно, но это может немного ускорить износ батареи. То, что ночная зарядка может привести к возгоранию, скорее миф. Ведь ранее батареи телефонов и правда могли перегреваться, если долго оставались в розетках. Современные устройства намного умнее управляют питанием телефона.

Однако длительная зарядка смартфона всю ночь имеет ряд недостатков. Экстремальный нагрев и высокие уровни зарядной мощности сокращают срок службы батареи. Если у вас некачественный чехол, который не позволяет рассеивать тепло, или вы кладете телефон под подушку на ночь, то накопление тепла определенно вредно для аккумулятора. То же самое относится и к тому, если вы оставляете гаджет заряжаться на горячей приборной панели.

Поэтому если вы будете заряжать телефон всю ночь, что-то катастрофическое с ним не произойдет, смартфон вряд ли взорвется или "перезарядится". Вместе с тем, лучше отказаться от привычки подключать гаджет к сети на ночь, чтобы продлить жизнь батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал подробнее, почему заряжать мобильный телефон до 100% вредно. Пользователям стоит избавиться от этой привычки как можно скорее.