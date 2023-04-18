Отключение этих функции не сэкономит заряд батареи телефона: развенчан популярный миф

Не стоит считать Bluetooth и службы геолокации главными пожирателями батареи, и вот почему

Многие пользователи пытаются найти способ сэкономить заряд мобильного телефона. Некоторые даже отключают две функции, в надежде продлить автономное время работы смартфона. Однако Bluetooth и геолокация вряд ли могут считаться главными пожирателями батареи.

Мнение о том, что отключение двух функций — Bluetooth и геолокации – существенно сэкономит заряд аккумулятора, является мифом. Об этом пишет androidauthority.com.

По словам экспертов, раньше Wi-Fi и Bluetooth действительно могли тратить заряд телефона. Сейчас же их технологии усовершенствовали. Службы определения местоположения наболее компактны.

Тест показал, что смартфон с включенным Bluetooth может потратить в среднем менее 4% дополнительного расхода заряда батареи, если сравнивать его работу при включенной функции. Поэтому не стоит переживать, если вдруг забыли деактивировать тумблер.

Отключение вышеуказанных опций или переход в авиарежим сэкономит немного времени автономной работы, речь идет о минимальном отрезке — около полчаса в течение всего дня. Более того, разработчики с каждым годом делают функции на наших смартфонах более эффективными, в результате они потребляют все меньше энергии в режиме ожидания. Так что пользуйтесь сервисами, как вам удобно, ваш гаджет и рассчитан на это.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять мобильный телефон на зарядку на всю ночь. Опасения по поводу так называемой перезарядки эксперты называют беспочвенными.