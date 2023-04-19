Отключение всего одной функции на телефоне значительно сэкономит заряд батареи: простой трюк

Отключение этой функции никак не повлияет на работу вашего гаджета

Мобильный телефон является одним из основных устройств нашей повседневной жизни, который позволяет нам в любое время обмениваться сообщениями со своими близкими, а также проверять электронную почту, банковский счет, читать новости и многое другое. В результате того, что гаджет постоянно используется, его батарея достаточно быстро садиться. К счастью, есть простые способы, как замедлить этот процесс.

Чтобы получить максимальную отдачу от своего мобильного устройства и сэкономить заряд его аккумулятора, иногда достаточно отключить всего одну функцию, пишет портал santeplus.

Какую функцию следует отключить для экономии заряда батареи телефона

Когда уровень заряда батареи очень низкий, есть способ сэкономить несколько минут автономной работы, отключив функцию автоматического поворота экрана. Это функция, которая переключает экран из портретного режима в ландшафтный, определяет ориентацию телефона, а также его движение с помощью акселерометра, и она может излишне потреблять энергию телефона.

Чтобы отключить его, просто войдите в быстрые настройки телефона, проведя пальцем вниз по экрану. После отображения панели настройки коснитесь значка портретной ориентации, чтобы отключить поворот экрана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие приложения являются настоящими потребителями батареи телефона. Если их отключить или ограничить, то можно сэкономить определенный процент заряда.

Кроме этого мы объясняли, почему телефон может начать заряжаться медленнее.