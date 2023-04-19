Спирт использовать нельзя: чем нужно чистить смартфон от микробов

На экране скапливаются микробы и грязь

Современные смартфоны засоряются не только изнутри лишними файлами и приложениями, но и снаружи. На телефоне в среднем обитают около сотни видов бактерий.

Они привычны для человека, однако среди них могут случаться и хищные "гости", такие как коронавирус, только недавно наводивший страх на мир. Как отмечает портал Logitel, следует тщательно дезинфицировать смартфон. Следует знать – чистящие средства, в том числе для стекла, для смартфонов опасны. Также не стоит протирать экран жесткой тканью, а выбрать микрофибру, чтобы не было царапин.

Как почистить мобильный телефон

Надо использовать специальное средство для дезинфекции телефона. Не следует использовать спиртосодержащие спреи, ведь они нарушают жиронепроницаемое покрытие дисплея. Руки должны быть чистыми, а смартфон – выключенным и холодным. Авторы предостерегают от распыления дезспрея на телефон, а рекомендуют наносить на салфетку.

Следует помнить, что грязь также собирается в гнездах вашего мобильного телефона. Но спрей использовать нельзя. Динамики и отверстие для зарядки лучше прочистить сжатым воздухом в баллончиках. Есть также специальная чистящая смесь – ее осторожно вводят в отверстия, не нажимая, а затем достают с налипшей грязью.

Это защитит ваш мобильный телефон от микробов.

Полностью избежать присутствия микробов невозможно. Однако вы можете минимизировать их количество.

Избегайте брать мобильный телефон в местах, где вы контактируете с грязью. Потому не берите смартфон с собой в туалет.

Мобильные телефоны не следует использовать за обеденным столом.

Ваши руки должны быть чистыми и сухими при держании мобильного телефона. В противном случае вы оставите следы грязи и жира. Это идеальные точки сбора патогенов всех видов.

Ранее "Телеграф" рассказывал как можно почистить разъемы на телефоне самостоятельно с помощью подручных средств. Забота о своем смартфоне заключается не только в обеспечении чистоты, но и ответственном отношении, чтобы он работал быстрее.