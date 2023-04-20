С батареей начнутся серьезные проблемы: какую ошибку нельзя допускать при зарядке смартфона

Эксперты рассказали о распространенной ошибке при зарядке телефона

Каждый из нас заряжает свой смартфон минимум раз в день, а некоторые это делают гораздо чаще. При этом мало кто понимает, что заряжать телефон нужно правильно — для этого недостаточно знать, где находится разъем у гаджета и розетка.

Как говорят специалисты, при зарядке мобильного телефона многие допускают распространенную ошибку — они подключают устройство к питанию, не снимая с гаджета защитный чехол.

Безусловно, чехол является важным аксессуаром, который защищает ваш смартфон при падении и не только. Однако при зарядке батареи он только мешает.

Эксперты говорят, что перед подключением гаджета к питанию защитный чехол нужно обязательно снимать.

Все дело в том, что после подключения зарядного устройства мобильный телефон в чехле будет перегреваться, что приведет к проблемам с батареей и последующей ее "смерти".

Если вы переживаете за то, что ваш телефон может поцарапаться во время зарядки без чехла, то можно положить его на мягкую ткань.

Также "Телеграф" ранее писал о том, можно ли заряжать телефон до 100%.