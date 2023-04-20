Когда следует заряжать телефон: секретный трюк, облегчающий жизнь

Это самый безопасный способ избежать повреждения аккумулятора.

Многие люди не используют свое мобильное устройство разумно и продолжают совершать определенные фатальные ошибки, особенно во время зарядки. Таким образом, они могут очень быстро повредить аккумулятор.

Оказывается, просто ставя свой телефон на зарядку в "правильное" время, можно продлить срок его службы, а также избежать ненужных расходов на ремонты, а то и на новый гаджет, пишет портал santeplus. Когда же нужно ставить свой смартфон на зарядку?

Как правильно заряжать телефон

Эмпирическое правило заключается в том, чтобы большую часть времени держать аккумулятор на уровне от 30% до 90%. Заряжайте его, когда он ниже 50%, но всегда отключайте мобильный телефон, прежде чем он достигнет 100%.

Многие этого не знают, но заряд от 80 до 100% заставляет литий-ионный аккумулятор быстрее изнашиваться. По этой причине смартфон лучше заряжать утром во время завтрака или один раз в офисе. Иными словами, от вредной привычки заряжаться всю ночь необходимо избавиться!

Точно так же не оставляйте заряд батареи ниже 20%. Так что не ждите предупреждения о том, что заряд батареи слишком низкий. По общему правилу литий-ионные модели (наиболее распространенные в смартфонах) необходимо заряжать с 30%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть и другие привычки, которые вредят батарее. Среди них зарядка аккумулятора до 100%, а также использование зарядного устройства сомнительного происхождения.