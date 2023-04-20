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Забудьте об этом правиле: развенчан популярный миф о зарядке мобильного телефона

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Разряжать гаджет до минимума – плохая привычка Новость обновлена 20 апреля 2023, 16:20
Разряжать гаджет до минимума – плохая привычка. Фото Pixabay

Раньше производители телефонов просили полностью разряжать батарею перед зарядкой, но сегодня это чревато неприятными последствиями

Когда нужно ставить мобильный телефон на зарядку? Этим вопросом задаются многие пользователи. И если в прошлые годы производители гаджетов просили разряжать аккумулятор до нуля, то теперь это правило не несет никакой пользы (скорее даже вредит).

Мнение о том, что нужно полностью разряжать мобильный телефон перед зарядкой, один из популярных мифов. Об этом пишет ресурс androidauthority.com.

Правило разрядки аккумулятора до минимума действовало для старого типа батарей смартфонов, никель-кадмиевых или никель-металлгидридных. В наше время в смартфонах используются литий-ионные и литий-полимерные батареи.

Совершенно верно, что устаревшие батареи нужно разряжать перед новым подключение к сети, чтобы их емкость использовалась на полную мощность. Однако современные аккумуляторы способны сохранять заряд и без этого требования. Более того, разрядка смартфона до 0% создает дополнительную нагрузку на аккумулятор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперты рекомендуют заряжать мобильный телефон не более чем на 80%. Длительная зарядка до максимума лишь испортит качество батареи вашего гаджета.

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#Мобильный телефон #Смартфон #Зарядка #Телефон