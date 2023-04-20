Забудьте об этом правиле: развенчан популярный миф о зарядке мобильного телефона

Раньше производители телефонов просили полностью разряжать батарею перед зарядкой, но сегодня это чревато неприятными последствиями

Когда нужно ставить мобильный телефон на зарядку? Этим вопросом задаются многие пользователи. И если в прошлые годы производители гаджетов просили разряжать аккумулятор до нуля, то теперь это правило не несет никакой пользы (скорее даже вредит).

Мнение о том, что нужно полностью разряжать мобильный телефон перед зарядкой, один из популярных мифов. Об этом пишет ресурс androidauthority.com.

Правило разрядки аккумулятора до минимума действовало для старого типа батарей смартфонов, никель-кадмиевых или никель-металлгидридных. В наше время в смартфонах используются литий-ионные и литий-полимерные батареи.

Совершенно верно, что устаревшие батареи нужно разряжать перед новым подключение к сети, чтобы их емкость использовалась на полную мощность. Однако современные аккумуляторы способны сохранять заряд и без этого требования. Более того, разрядка смартфона до 0% создает дополнительную нагрузку на аккумулятор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперты рекомендуют заряжать мобильный телефон не более чем на 80%. Длительная зарядка до максимума лишь испортит качество батареи вашего гаджета.