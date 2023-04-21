Названо место, куда не стоит класть смартфон перед сном

От смартфона исходит вредное для здоровья излучение

Многие пользователи современных мобильных телефонов беспечно оставляют устройство возле себя на ночь или вообще под подушкой. Однако не знают они, какая опасность может их поджидать.

Так делать не стоит, говорят специалисты. Потому что работающий смартфон негативно влияет на организм и работу мозга. В худшем случае могут развиться злокачественные новообразования. Об этом пишет itechua. Еще одна причина не класть смартфон под подушку – риск возникновения пожара. Такие случаи бывали не единожды. Также вы не обезопасите себя даже положив мобильный телефон на тумбочку.

Куда лучше класть телефон перед сном

Необходимо выбрать максимально удаленное от кровати место. Нужно помнить, что минимальное расстояние между спящим человеком и работающим смартфоном должно быть более 80 см.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном. Названо две главные причины.

Также мы писали, можно ли оставлять включенным мобильный интернет, если вы им не пользуетесь. Специалисты дали свой ответ.