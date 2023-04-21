Телефон постоянно подвисает: как решить эту проблему за пару минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть шесть полезных лайфхаков
Медленная работа телефона и регулярные подвисания — проблема, с которой сталкивался едва ли не каждый. Чтобы избавить свой смартфон от такой перенагрузки, и оставить свои нервы "целыми", можно использовать несколько простых лайфхаков.
Чтобы решить проблему с подвисанием, необходимо сначала определить причины медленной работы телефона. А причин может быть несколько — недостаточное количество свободной памяти на устройстве, вирусы и вредоносные программы, а также причиной подвисания может стать несовершенство программного обеспечения, пишет "НВ".
Как ускорить работу гаджета
Отключение автозапуска приложений. Часть приложений запускается автоматически и это может снижать производительность. Автозапуск можно отключить в настройках.
Обновление программ и операционной системы. Своевременное обновление обеспечит быструю и стабильную работу смартфона.
Удаление ненужных файлов. Снижать производительность телефона могут также ненужные программы и файлы, которые накопились в телефоне. Периодически стоит пересматривать, нет ли таких в вашем смартфоне.
Отключение ненужных функций. Нередко на телефоне без надобности остаются включенными Bluetooth, Wi-Fi или GPS. Отключение этих функций снизит нагрузку на процессор и сохранит заряд батареи.
Очищение кэша. Улучшить работу смартфона может регулярное очищение кэша и данных от используемых программ.
Перезагрузка телефона. Запущенные ранее процессы, завершаются, тем самым освобождая оперативную память телефона. Это может помочь улучшить работу смартфона.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно заряжать телефон и какой ошибки следует избегать, чтобы сохранить жизнь устройству.