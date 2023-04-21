Телефон постоянно подвисает: как решить эту проблему за пару минут

Есть шесть полезных лайфхаков

Медленная работа телефона и регулярные подвисания — проблема, с которой сталкивался едва ли не каждый. Чтобы избавить свой смартфон от такой перенагрузки, и оставить свои нервы "целыми", можно использовать несколько простых лайфхаков.

Чтобы решить проблему с подвисанием, необходимо сначала определить причины медленной работы телефона. А причин может быть несколько — недостаточное количество свободной памяти на устройстве, вирусы и вредоносные программы, а также причиной подвисания может стать несовершенство программного обеспечения, пишет "НВ".

Как ускорить работу гаджета

Отключение автозапуска приложений. Часть приложений запускается автоматически и это может снижать производительность. Автозапуск можно отключить в настройках.

Обновление программ и операционной системы. Своевременное обновление обеспечит быструю и стабильную работу смартфона.

Удаление ненужных файлов. Снижать производительность телефона могут также ненужные программы и файлы, которые накопились в телефоне. Периодически стоит пересматривать, нет ли таких в вашем смартфоне.

Отключение ненужных функций. Нередко на телефоне без надобности остаются включенными Bluetooth, Wi-Fi или GPS. Отключение этих функций снизит нагрузку на процессор и сохранит заряд батареи.

Очищение кэша. Улучшить работу смартфона может регулярное очищение кэша и данных от используемых программ.

Перезагрузка телефона. Запущенные ранее процессы, завершаются, тем самым освобождая оперативную память телефона. Это может помочь улучшить работу смартфона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно заряжать телефон и какой ошибки следует избегать, чтобы сохранить жизнь устройству.