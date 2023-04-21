Через сколько лет батарея телефона устаревает и как оттянуть этот момент: простые правила

Несколько понятных привычек продлят срок службы аккумулятора вашего гаджета

Способность мобильного телефона сохранять заряд в течение как минимум одного дня очень важна. Но чем дольше мы пользуемся гаджетом, тем больше сокращается срок службы батареи. Но простые правила помогут продлить жизнь аккумулятора.

По словам экспертов, спустя три года батарея мобильного телефона работает уже не так, как это было после покупки. Об этом пишет androidauthority.com.

Именно после трех лет использования смартфона некоторым батареям становится сложно прожить день без подзарядки. К сожалению, емкость батареи неизбежно снижается о временем. Однако ряд привычек помогут вам продлить срок службы аккумулятора, а значит и самого смартфона.

Как продлить жизнь батареи мобильного телефона:

Избегайте полных циклов зарядки (то есть от 0 до 100%) и не оставляйте гаджет в розетке на всю ночь. Эксперты рекомендуют подзаряжать телефон чаще, но частично.

Заряд смартфона на 80-90% более приемлем для аккумулятора, чем доведение до максимума.

Используйте технологии быстрой зарядки экономно и лишь когда ваше устройство остыло.

Жара — убийца батареи. Не накрывайте телефон во время зарядки и держите его подальше от горячих мест.

Не играйте в игры, не транслируйте видео и не выполняйте другие интенсивные рабочие нагрузки во время зарядки. Так вы избежите перегрева.

Кроме того, эксперты посоветовали уделить внимание и другим настройкам на гаджете, которые благоприятно отразятся на функционировании аккумулятора. Попробуйте уменьшить яркость экрана, настроить функцию тайм-аута, ограничить push-уведомления и использовать энергосбережение, когда это возможно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли разряжать мобильный телефон до минимума перед тем, как подключать к сети. Это правило раньше декларировали производители, но сегодня от этой привычки эксперты советуют отказаться.