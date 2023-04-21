До какого процента нужно заряжать телефон: "правило", которому нужно следовать

Оптимальный уровень — это максимум 80%.

Аккумулятор мобильного телефона остается основным элементом, без которого ваше устройство не могло бы функционировать. Вот почему вы должны заботиться о нем. А самая лучшая забота о батарее смартфона — это правильная зарядка.

Подзарядка смартфона уже стала почти систематическим рефлексом. Многие пользователи оставляют свой гаджет подключенным к зарядному устройству на несколько часов. Однако именно в том случае, производительность вашего мобильного телефона снижается, пишет santeplus. Тем не менее есть правило зарядки, которому нужно следовать и заряжать аккумулятор на определенном проценте.

Как правильно заряжать телефон

Срок службы батареи мобильного телефона зависит от того, как мы заряжаем его ежедневно. В то время как некоторые ждут, пока их устройство полностью разрядится, другие, как правило, подключают его к зарядному устройству, как только заряд батареи падает на несколько процентов. В любом случае это большая ошибка, которая может повлиять на долгосрочную работу вашего смартфона.

Чтобы продлить срок службы ваших мобильных устройств, их следует заряжать, когда они достигают 20% заряда батареи, не меньше. Как правило, аккумуляторы смартфонов лучше всего работают при заряде от 20 до 80%. Поэтому также нехорошо, чтобы ваше устройство достигло пика в 100%. Вот почему очень плохая идея оставлять его включенным на ночь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли разряжать мобильный телефон до минимума перед тем, как подключать к сети. Это правило раньше декларировали производители, но сегодня от этой привычки эксперты советуют отказаться.