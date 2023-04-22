Почему батарея телефона быстро садится после зарядки: причины и как их устранить

Есть две причины, из-за которых у владельцев современных гаджетов могут наблюдаться проблемы с батареей

Некоторые привычки обладателей современных мобильных телефонов медленно "убивают" батареи устройств. Это может привести к проблеме быстрого разряжения смартфонов, иногда даже сразу после зарядки.

Чтобы окончательно не погубить мобильный телефон, необходимо как можно скорее узнать реальную причину быстрого разряжения телефона после того, как гаджет был отключен от зарядного устройства и сети. Об этом пишет blognews.

Почему батарея быстро садится и как это исправить

Высокая яркость экрана , "живые" обои , расходующие заряд приложения , виджеты , игры и так далее — все это быстро разряжает смартфон. Устранить проблему можно корректировкой настроек экрана и удалением неиспользуемых приложений.

, , , , и так далее — все это быстро разряжает смартфон. Устранить проблему можно корректировкой настроек экрана и удалением неиспользуемых приложений. Механические повреждения или вздутие аккумулятора. В этих случаях необходимо обратиться в сервис.

Если же телефон очень быстро заряжается и так же быстро разряжается, то это означает то, что аккумулятор исчерпал ресурс и требует замены.

Ранее "Телеграф" писал, как почистить гнездо зарядки смартфона от пыли самостоятельно. В большинстве случаев из-за загрязнения порта мобильный телефон может плохо заряжаться.