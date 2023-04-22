Нужно ли ждать полной разрядки батареи? Как на самом деле правильно заряжать смартфон
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При зарядке телефона важно не переходить от крайности в крайность
Некоторые привычки обладателей современных мобильных телефонов медленно "убивают" батареи устройств. Одной из них является неправильная зарядка гаджета.
Издание Techadvisor рассказало о "золотом правиле" зарядки смартфонов.
По словам экспертов, главное правило зарядки смартфонов заключается в том, чтобы большую часть времени поддерживать уровень заряда батареи от 30% до 90%. Заряжайте телефон, когда его заряд упадет ниже 50%, но снимайте с зарядки прежде чем он полностью зарядится. Все дело в том, что при полном заряде с 80 до 100% литий-ионный аккумулятор стареет быстрее.
Пользователи iOS могут использовать приложение "Ярлыки", чтобы установить уведомление, когда уровень заряда батареи достигает определенного процента. Делается это на вкладке "Автоматизация", а затем "Уровень заряда батареи".
При том, что полная зарядка телефона не является фатальной для аккумулятора телефона, и кажется почти нелогичным не делать этого, полная перезарядка каждый раз, когда вы заряжаете его, сократит срок его службы.
Точно так же, с другой стороны, не позволяйте аккумулятору телефона опускаться ниже 20%.
Литий-ионные аккумуляторы не очень хорошо себя чувствуют, когда уровень заряда ниже отметки 20%. Вместо этого оставьте дополнительные 20% "внизу" в качестве буфера для требовательных дней, но в будние дни начинайте зарядку, когда появляется предупреждение о низком уровне заряда батареи.
Короче говоря, литий-ионные батареи лучше всего процветают посередине. Не допускайте низкий процент заряда батареи, но и не слишком высокий.
Напомним, ранее мы писали о том, как решить проблему с постоянным "зависанием" смартфона.
Также мы сообщали о том, что отключение всего одной функции на телефоне значительно сэкономит заряд батареи.