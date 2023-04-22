Почему вы должны активировать темный режим на своем телефоне: причина не только в экономии заряда

Темная тема позволяет эффективно экономить электроэнергию на устройстве

Вы постоянно пользуетесь своим смартфоном в течение дня, даже не подозревая, что его чрезмерное или неправильное использование может нанести вред как самому устройству, так и стать причиной проблем со здоровьем. Именно во избежание таких проблем специалисты рекомендуют установить темный режим на свой мобильный телефон.

Как отмечает портал santeplus, темный режим может помочь не только сэкономить заряд на своем телефоне, но и также защитить ваше здоровье. Подробнее — далее в материале.

Зачем включать темный режим на телефоне

Почему все больше и больше экспертов рекомендуют установить темный режим на своем мобильном телефоне? Просто потому, что черный фон экрана приводит к значительному снижению энергопотребления мобильного телефона. Таким образом, срок службы батареи будет увеличен.

Кроме того, темный режим уменьшает синий свет и, следовательно, менее агрессивен для глаз и обеспечивает более комфортное чтение с экрана, снижая риск повреждения глаз.

Однако избегайте использования темного режима при использовании мобильного телефона в хорошо освещенной комнате или под прямыми солнечными лучами, так как текст, размещенный на темном фоне, может быть трудночитаемым.

Также мы рассказывали, какую функцию необходимо отключить на смартфоне, чтобы батарея дольше оставалась в строю. Многие даже не пользуются этой возможностью в то время, как она продолжает "съедать" заряд.