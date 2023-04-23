Из-за этой плохой привычки, ваш телефон медленно заряжается: чего же стоит избегать

Совет, который поможет продлить срок службы вашего мобильного телефона

Мобильные телефоны стали незаменимыми в нашем современном обществе. Сегодня они – неотъемлемая часть нашего существования и без них мы уже не можем обходиться, так как они сочетают в себе полезное с приятным: будь то работа, учеба или отдых. Однако многие пользователи частенько забывают, что из-за неправильной зарядки срок службы гаджета существенно сокращается.

Как отмечает портал santeplus, среди самых распространенных причин, почему телефон заряжается неправильно, есть плохая привычка, которой грешит каждый второй пользователь. Но не стоит переживать, есть очень простой способ обойти эту проблему.

Как правильно заряжать свой телефон

У многих даже есть привычка оставлять смартфон включенным на ночь. Теоретически, даже если специалисты не советуют этого делать, это не должно иметь серьезных последствий. Однако существует определенная ситуация, когда проблема действительно может возникнуть. Есть ли у вас автоматический рефлекс снять защитный корпус вашего устройства, прежде чем поставить его на зарядку? Если нет, то это ошибка. Оказывается, чехол может повредить ваш мобильный телефон во время зарядки.

Зачем снимать эту защиту? Потому что температура мобильного немного увеличивается во время зарядки. Это тепло обычно без проблем рассеивается в окружающую среду. Но когда чехол не снят, он сохранит его и приведет к риску перегрева, который может повредить как аккумулятор, так и внутренние компоненты устройства.

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