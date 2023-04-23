Назван главный пожиратель заряда на телефоне: какие настройки сохранят батарею полной

Несколько простых манипуляций на смартфоне продлят время его работы

Многие пользователи задумываются о том, из-за чего мобильный телефон разряжается слишком быстро. Один из главных пожирателей заряда – экран. Но некоторые настройки изменят ситуацию в лучшую сторону.

Чтобы смартфон дольше оставался заряженным, экран должен расходовать меньше энергии. Эксперты androidauthority.com рассказали подробнее, как это сделать.

Так, в современных гаджетах экран забирает большое количество энергии аккумулятора. Яркие и красочные панели с высоким разрешением не смогут работать без постоянного питания от батареи, в итоге могут быстро ее разрядить.

С помощью простой инструкции вы можете проверить, как используется батарея на вашем телефоне. Эксперты уверяют, что экран окажется в топе "пожирателей".

Выполните следующий алгоритм:

Откройте "Настройки". Выберите "Аккумулятор". Нажмите "Использование батареи". Откройте вкладку "Использование системы с момента последней полной зарядки".

Вы увидите список приложений на смартфоне, которые поглощают больше всего энергии. Но первое место будет занимать использование экрана. К счастью, небольшие рекомендации экспертов помогут сэкономить заряд на телефоне.

Что сделать, чтобы мобильный телефон дольше держал заряд

Уменьшите яркость экрана.

Используйте адаптивную яркость.

Уменьшите частоту обновления экрана.

Сократите времени автоматической блокировки.

Откажитесь от живых обоев.

Используйте черные обои.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему мобильный телефон может заряжаться слишком медленно. Есть одна распространенная среди пользователей вредная привычка, из-за которой это и происходит.