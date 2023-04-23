Назван главный пожиратель заряда на телефоне: какие настройки сохранят батарею полной
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Несколько простых манипуляций на смартфоне продлят время его работы
Многие пользователи задумываются о том, из-за чего мобильный телефон разряжается слишком быстро. Один из главных пожирателей заряда – экран. Но некоторые настройки изменят ситуацию в лучшую сторону.
Чтобы смартфон дольше оставался заряженным, экран должен расходовать меньше энергии. Эксперты androidauthority.com рассказали подробнее, как это сделать.
Так, в современных гаджетах экран забирает большое количество энергии аккумулятора. Яркие и красочные панели с высоким разрешением не смогут работать без постоянного питания от батареи, в итоге могут быстро ее разрядить.
С помощью простой инструкции вы можете проверить, как используется батарея на вашем телефоне. Эксперты уверяют, что экран окажется в топе "пожирателей".
Выполните следующий алгоритм:
- Откройте "Настройки".
- Выберите "Аккумулятор".
- Нажмите "Использование батареи".
- Откройте вкладку "Использование системы с момента последней полной зарядки".
Вы увидите список приложений на смартфоне, которые поглощают больше всего энергии. Но первое место будет занимать использование экрана. К счастью, небольшие рекомендации экспертов помогут сэкономить заряд на телефоне.
Что сделать, чтобы мобильный телефон дольше держал заряд
- Уменьшите яркость экрана.
- Используйте адаптивную яркость.
- Уменьшите частоту обновления экрана.
- Сократите времени автоматической блокировки.
- Откажитесь от живых обоев.
- Используйте черные обои.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему мобильный телефон может заряжаться слишком медленно. Есть одна распространенная среди пользователей вредная привычка, из-за которой это и происходит.