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Назван главный пожиратель заряда на телефоне: какие настройки сохранят батарею полной

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Экран постоянно подпитывается энергией, разряжая телефон Новость обновлена 23 апреля 2023, 12:44
Экран постоянно подпитывается энергией, разряжая телефон. Фото pexels.com

Несколько простых манипуляций на смартфоне продлят время его работы

Многие пользователи задумываются о том, из-за чего мобильный телефон разряжается слишком быстро. Один из главных пожирателей заряда – экран. Но некоторые настройки изменят ситуацию в лучшую сторону.

Чтобы смартфон дольше оставался заряженным, экран должен расходовать меньше энергии. Эксперты androidauthority.com рассказали подробнее, как это сделать.

Так, в современных гаджетах экран забирает большое количество энергии аккумулятора. Яркие и красочные панели с высоким разрешением не смогут работать без постоянного питания от батареи, в итоге могут быстро ее разрядить.

С помощью простой инструкции вы можете проверить, как используется батарея на вашем телефоне. Эксперты уверяют, что экран окажется в топе "пожирателей".

Выполните следующий алгоритм:

  1. Откройте "Настройки".
  2. Выберите "Аккумулятор".
  3. Нажмите "Использование батареи".
  4. Откройте вкладку "Использование системы с момента последней полной зарядки".

Вы увидите список приложений на смартфоне, которые поглощают больше всего энергии. Но первое место будет занимать использование экрана. К счастью, небольшие рекомендации экспертов помогут сэкономить заряд на телефоне.

Что сделать, чтобы мобильный телефон дольше держал заряд

  • Уменьшите яркость экрана.
  • Используйте адаптивную яркость.
  • Уменьшите частоту обновления экрана.
  • Сократите времени автоматической блокировки.
  • Откажитесь от живых обоев.
  • Используйте черные обои.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему мобильный телефон может заряжаться слишком медленно. Есть одна распространенная среди пользователей вредная привычка, из-за которой это и происходит.

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#Мобильный телефон #Смартфон #Телефон