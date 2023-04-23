Эти приложения есть у всех: названы программы, которые больше всего разряжают батарею мобильного телефона

Некоторые приложения пожирают заряд даже тогда, когда мы ими не пользуемся

Мобильный телефон может разряжаться по разным причинам, как минимум потребляет энергию экран. Немалую часть заряда забирают различные программы. Некоторые приложения можно назвать главными пожирателями энергии аккумулятора.

Какие приложения больше всего разряжают смартфон? Ответ дают эксперты androidauthority.com.

Если ваш гаджет разряжается слишком быстро, то стоит проверить, какие приложения установлены на нем. К популярным программам, которые больше других потребляют заряд, относятся YouTube, Netflix и любые потоковые сервисы. Также стоит перестать играть в игры, если нужно сэкономить, ведь они потребляют колоссальную энергию аккумулятора, особенно если вы любите игры с высококачественной графикой.

Более того, многие приложения разряжают батарею, даже если не используются активно. В этом случае называются такие программы, как Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp. Коммуникационные службы, наподобие этих, стараются держать вас на связи и постоянно обновлять информацию. Это означает, что приложения постоянно работают в фоновом режиме, используя данные, определяя ваше местоположение, отправляя уведомления.

Как сэкономить заряд мобильного телефона

Проведите ревизию и оставьте лишь те приложения, которые вы используете.

Остановите работу приложений в фоновом режиме.

Делайте сброс настроек, если приложение работает с перебоями.

Следите за временем. Проще всего сэкономить заряд, если проводить время за играми, фильмами и соцсетями меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему мобильный телефон медленно заряжается. Причиной служит одна распространенная привычка пользователей.