Что делать, если не работают Google карты на смартфоне: пять простых шагов устранят любой сбой

Определенные настройки помогут уладить проблему с местоположением и откорректируют работу карт

Одно из часто используемых среди пользователей приложений на смартфоне любой марки — Google Maps. Удобная программа может некорректно показывать геоданные или даже не открываться из-за сбоя. Однако это легко исправить.

Что делать, если карты Google не работают? Проблему решат пять шагов, пишет androidauthority.com.

Шаг первый: перезапуск приложения

Для начала перезапустите приложение, то есть полностью закройте приложение, а затем запустите снова. Повторная синхронизация с серверами Google может решить проблему. Также вы можете попробовать включить-выключить сам гаджет.

Шаг второй: проверка соединения

В настройках проверьте, что карты Google работают с помощью Wi-Fi. Возможно, вы отключили тумблер ради экономии трафика, но в таком случае приложение не даст вам актуальные данные. По возможности подключитесь к более сильному сигналу Wi-Fi. Если вы понимаете, что нужно использовать карты вне зоны досягаемости сети, то заранее прогрузите их в автономном режиме.

Шаг третий: обновление программы

Используйте последнюю версию приложения Google Maps, так вам будут предоставляться все последние функции. Обновите программу непосредственно через Play Store или же зайдите в Play Маркет и выберите "Обновление".

Шаг четвертый: очистка кэша и данных

Очистка кэша удалит временные данные, а очистка хранилища – все и навсегда. Попробуйте сначала очистить кэш, а если это не сработает, то тогда удалите и данные хранилища.

Шаг пятый: повторное калибровка

Можете попробовать повторно откалибровать свой телефон, коснувшись синей точки, обозначающей ваше текущее местоположение. Вам будет предложено переместить и наклонить телефон в форме восьмерки в течение нескольких секунд.

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