Нужно отключить одну функцию: что делать, если телефон сильно разряжается за ночь

Эксперты рассказали, как сохранить батарею телефона дольше

Многие сталкивались с тем, что мобильный телефон быстро разряжается за ночь. Исправить это можно всего за одну минуту.

Как говорят эксперты, в таком случае речь идет не об износе аккумулятора.

По мнению специалистов, главная причина быстрой разрядки батареи телефона — автоматическое обновление приложений.

Все дело в том, что умолчанию эта функция включена в магазине приложений Google Play. Если выходит обновленная версия ПО, то начинается загрузка новых компонентов.

Как решить эту проблему?

Зайдите в "Настройки"

Найдите раздел "Автообновление приложений"

Далее выберите пункт "Никогда".

Если этот лайфхак не помог, то убедитесь в том, что на ночь вы выключили Wi-Fi, 4G, GPS и закрыли приложения. Если этого не сделать, то ваш мобильный телефон может разрядиться буквально за несколько часов.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему мобильный телефон медленно заряжается. Причиной служит одна распространенная привычка пользователей. Также мы рассказывали, как ускорить работу мобильного телефона.