Нужно отключить одну функцию: что делать, если телефон сильно разряжается за ночь
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Эксперты рассказали, как сохранить батарею телефона дольше
Многие сталкивались с тем, что мобильный телефон быстро разряжается за ночь. Исправить это можно всего за одну минуту.
Как говорят эксперты, в таком случае речь идет не об износе аккумулятора.
По мнению специалистов, главная причина быстрой разрядки батареи телефона — автоматическое обновление приложений.
Все дело в том, что умолчанию эта функция включена в магазине приложений Google Play. Если выходит обновленная версия ПО, то начинается загрузка новых компонентов.
Как решить эту проблему?
- Зайдите в "Настройки"
- Найдите раздел "Автообновление приложений"
- Далее выберите пункт "Никогда".
Если этот лайфхак не помог, то убедитесь в том, что на ночь вы выключили Wi-Fi, 4G, GPS и закрыли приложения. Если этого не сделать, то ваш мобильный телефон может разрядиться буквально за несколько часов.
Ранее "Телеграф" писал о том, почему мобильный телефон медленно заряжается. Причиной служит одна распространенная привычка пользователей. Также мы рассказывали, как ускорить работу мобильного телефона.