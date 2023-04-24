Главные пожиратели заряда: названы десять популярных приложений, которые разряжают телефон

Возможно, какие-то из энергопоглощающих приложений на смартфоне вам лучше удалить

Пользователи мобильных телефонов часто задумываются, почему их гаджеты садятся слишком быстро. Больше всего батарею обычно разряжают приложения. Многие из популярных программ забирают немало энергии аккумулятора, в том числе в фоновом режиме.

Какие приложения больше всего разряжают мобильный телефон? Эксперты выделяют десять наиболее распространенных, пишет androidauthority.com.

Какие-то из приложений на вашем гаджете могут быть ресурсоемкими, особенно если вы используете те же игры или социальные сети часами. Дисплей забирает заряд батареи, поэтому длительно включенный экран нагружает аккумулятор вместе с используемым приложением.

Кроме того, некоторые программы собирают фоновые данные, те же соцсети. Поэтому даже если вы закрыли программу, она может минимально потреблять энергию и разряжать телефон. В случае с приложениями, которым необходимо определение данных местоположения, смартфон тоже может терять заряд слишком быстро.

Какие приложения разряжают телефон больше всего

Facebook

Facebook Messenger

Instagram

Snapchat

Fitbit

YouTube

Skype

Tinder

Amazon Alexa

Uber

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую функцию нужно отключить на смартфоне, чтобы он не разряжался за ночь. А еще мы писали, из-за какой привычки телефон заряжается слишком медленно.