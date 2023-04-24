Четыре правила при выборе зарядного устройства: батарея телефона будет не садиться сутками

От качества зарядки зависит время автономной работы смартфона

В комплекте с новым смартфоном обычно покупается фирменное зарядное устройство. Однако по разным причинам и блок, и кабель могут прийти в негодность. В случае замены важно найти качественные аксессуары.

Эксперты рекомендуют помнить о четырех обязательных правилах при выборе зарядного устройства для мобильного телефона. Об этом пишет androidauthority.com.

Гаджет может разряжаться слишком быстро, если вы используете слишком слабую зарядку или ту, что не подходит вашей модели смартфона. Как бы вы не экономили заряд на устройстве, без качественной гарнитуры для подзарядки батарея будет разряжаться довольно быстро. Поэтому важно использовать качественное зарядное устройство, при покупке которого стоит учесть несколько параметров.

Как выбрать зарядное устройство для мобильного телефона

Узнайте, сколько энергии вам нужно в ваттах (Вт). Это часто указывается в листе технических характеристик телефона или в руководстве. Как правило, мощность зарядки варьируется от 18 до 80 Вт, но бывает и выше. Проверьте протокол зарядки, поддерживаемый вашим устройством. Если увидите обозначения SuperVOOC от OPPO, то потребуется купить зарядное устройство определенного производителя. Универсальные стандарты, такие как USB Power Delivery (PD), предоставляют более широкий выбор. Выберите зарядное устройство, которое соответствует как требованиям к мощности, так и стандарту зарядки вашего устройства. Если вы планируете заряжать несколько устройств от одного блока, то рекомендуется тщательно проверить гарнитуру перед покупкой. Вы должны убедиться, что зарядка может распределять достаточную мощность на всех своих портах для ваших гаджетов и что каждый из входов поддерживает требуемые стандарты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, опасна ли быстрая зарядка для мобильного телефона. Пользователям нужно знать несколько нюансов об этой технологии.