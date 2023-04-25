Что делать, если телефон начал тормозить: лайфхак, который поможет освободить место на вашем гаджете

Ваш смартфон станет намного быстрее после этой "процедуры"

Когда смартфон начинает тормозить, он становиться не таким эффективным, как после покупки, что не может не раздражать. Более того, некоторые приложения могут перестать работают должным образом, а все это из-за того, что внутренняя память телефона заполнена. Что делать в этой ситуации?

Как отмечает santeplus, различные мессенджеры имеют тенденцию автоматически сохранять все медиафайлы, которыми вы делитесь в своих чатах, а также все ваши текстовые или голосовые сообщения. Эти приложения для обмена мгновенными сообщениями и являются настоящим врагом для памяти вашего смартфона.

Данные будут накапливаться, а свободное место будет ограничено из-за чего телефон будет работать медленнее. Как сделать так, чтобы эти приложения не занимали все место на вашем мобильном телефоне?

Чтобы память не забивалась, просто запретите мессенджерами автоматическое сохранение фотографий и видео на ваш смартфон. Для этого вам понадобится изменить настройки приложения.

Откройте приложение и перейдите в раздел "Настройки". Там найдите вкладку "Использование данных и хранилища" и отключите "Автоматическую загрузку". Вот и все — проблема решена. Более того, это поможет вам сэкономить мобильный трафик. И конечно же не забудьте очистить кэш!

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно заряжать телефон и какой ошибки следует избегать, чтобы сохранить жизнь устройству.