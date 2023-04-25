Эту ошибку совершают все: какая опасная привычка "убивает" ваш смартфон день за днем

Есть три негативных последствия от этой привычки

Многие люди ежедневно носят свой мобильный телефон в кармане не зная, что это запросто может "убить" смартфон. Хотя это довольно удобно, но все же эксперты советуют отказаться от этой привычки, уверяя, что карман — далеко не лучшее место для ношения телефона.

Выделяют три основных причины, которые могут привести к повреждению устройства, если носить его ежедневно в кармане. И кроме того это негативно сказывается на здоровье, пишет Meta.ua.

Почему смартфон нельзя носить в кармане

Перегрев. Те, кто имеет привычку носить телефон в кармане джинсов, подвергает устройство риску перегрева. А в жаркие дни ситуация становится более опасной. В подобные периоды смартфон и так испытывает нагрузку, но при нахождении в кармане вероятность перегрева становится еще более высокой. Это может привести к тому, что аккумулятор полностью выйдет из строя.

Повреждение экрана. Еще одним минусом привычки ношения смартфона в кармане является вероятность появление трещин и царапин на экране. При плотном прилегании одежды достаточно сделать одно резкое движение и дисплей уже может быть поврежден. Кроме того, нередко в карманах могут оказаться какие-то мелкие вещи (монеты, ключи и так далее), которые могут оставить следы на экране.

Случайное нажатие. Если гадждет находится в кармане, он может отключиться из-за случайного зажатия боковой кнопки. Таким образом владелец может не сразу заметить, что устройство перестало работать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если память телефона переполненна и как быстро ее почистить.