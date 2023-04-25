Почему iPhone быстро разряжается и как это исправить: самые простые способы

То, как долго батарея гаджета остается полной, зависит от многих факторов

Мобильный телефон разряжается по разным причинам, в том числе заряд забирают популярные приложения. Если батарея доходит до минимума слишком быстро, это весьма неудобно. С подобной проблемой нередко сталкиваются пользователи iPhone.

Почему iPhone разряжается слишком быстро и как это можно исправить? Ответ дают эксперты androidauthority.com.

Режим низкого энергопотребления

Для начала стоит попробовать быстрое решение проблемы. Это снизит яркость дисплея, оптимизирует производительность устройства и сведет к минимуму системную анимацию. Отключается работа многих приложений в фоновом режиме. AirDrop, синхронизация iCloud и Continuity также работать не будут. Кроме того, когда этот режим активирован, iPhone уведомляет о низком уровне заряда батареи. Однако эксперты советуют не использовать режим энергосбережения постоянно, в долгосрочной перспективе это вредно для аккумулятора.

Проверка "тяжелых" приложений

Узнать, какие приложения больше всего разряжают телефон, можно в разделе настроек "Аккумулятор". Статистика покажет перечень программ, которые потребляют больше всего энергии. Вы можете ограничить использование этих приложений или вовсе удалить.

Авиарежим

Еще одно оперативное решение проблемы со смартфоном, который быстро садиться. В экстренном случае включение режима в самолете сохранит немного заряда на вашем телефоне.

Отключение Bluetooth, уведомлений, интернета и GPS

Bluetooth постоянно ищет возможность сопряжения с AirPods, к примеру, это разряжает батарею. Если функция в данный момент вам не требуется, смело отключайте.

Не лишним будет и отключение как можно большего количества уведомлений, ведь они тоже забирают заряд в фоновом режиме. Перейдите в "Настройки", а затем "Уведомления".

По словам экспертов, службы определения местоположения – главный пожиратель заряда на iPhone. Каждый раз, когда приложение подключается к GPS и начинает везде отслеживать данные, процент заряда батареи мгновенно падает. Поэтому отключите геослужбу, когда есть возможность, и настройте, какие программы могут использовать данную функцию в принципе.

То же самое касается Wi-Fi и мобильных данных. Так или иначе эти функции разряжают аккумулятор. Когда это уместно, отключайте интернет на смартфоне.

Низкая яркость дисплея iPhone

Яркий экран оказывает нагрузку на батарею. Поэтому снизить этот показатель до комфортного минимума – хороший способ сэкономить заряд. Альтернатива: использование темного режима. Кроме того, не надо часто включать-выключать экран, это тоже поглощает энергию батареи.

Остановка потоковой передачи музыки и видео

Если вам нужно поберечь проценты заряда, то отложите просмотр медиа до того, как зарядите гаджет. Воспроизведение музыки и видео требует от батареи значительных усилий.

Отказ от игр

Игры с интенсивным энергопотреблением также снижают заряд аккумулятора. Не стоит включать подобные приложения, когда гаджет вот-вот выключится.

Зарядка от 20 до 80 процентов

Эксперты рекомендуют не заряжать iPhone выше 80% и не доводить заряд ниже 20%. Известное правило 80/20 поможет максимально увеличить срок службы батареи. Если вы зарядили гаджет до максимума, не волнуйтесь. Производитель продумал этот момент с помощью функции "Оптимизированная зарядка аккумулятора", которую вы можете активировать в настройках.

Обновления системы iOS

Гаджет будет функционировать лучше, в том числе это влияет на длительность автономной работы, если все последние системные обновления установлены. Также следует не забывать обновлять приложения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую функцию на мобильном телефоне следует отключать ночью. Из-за нее гаджет может разрядиться к утру.