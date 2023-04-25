Как проверить смартфон на наличие вирусов: самый простой способ

Проследить за "здоровьем" смартфона поможет специальное приложение

Меры предосторожности пользователей не всегда, увы, защищают мобильный телефон от вредоносных программ. С каждым годом количество Android-вирусов растет, поэтому важно периодически проверять свой гаджет на наличие "вредителей".

Узнать, есть ли вирус на телефоне, довольно просто. Об этом рассказали эксперты techadvisor.com.

Вирусы опасны для вашего телефона, начиная от риска кражи личных данных и финансовой информации и заканчивая слежкой за пользователем. Поэтому не переходите по подозрительным ссылкам, устанавливайте программы из проверенных источников, а еще лучше пользуйтесь антивирусным программным обеспечением.

Как проверить мобильный телефон на вирусы

Существует большой выбор программ-антивирусов для телефонов на платформе Android, в том числе бесплатные. Эксперты предлагают использовать для сканирования устройства Avast One. Для проверки смартфона на наличие вредоносного ПО следуйте алгоритму:

Перейдите в магазин Google Play. Бесплатно установите Avast One и запустите приложение. Нажмите "Начать". После серии сообщений нажмите "Продолжить с бесплатной версией", если вы не хотите платить за премиум-продукт. Нажмите "Запустить интеллектуальное сканирование". Это проверит ваш гаджет на наличие вирусов, а также ненужных файлов и любых других проблем. Все установленные приложения, память вашего телефона будут отсканированы. Через пару минут вы увидите результаты. Если все в порядке, то сообщение будет гласить о том, что угроз не обнаружено. В ином случае следуйте инструкциям по их удалению, которые отобразятся на экране.

Дальнейшие действия интеллектуального сканирования показывают пространство, которое можно освободить, а также другие "проблемы". По словам экспертов, большинство из последних на самом деле являются просто предлогами, чтобы предложить вам заплатить за премиальную версию программы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие приложения на телефоне больше всего нагружают батарею. Большинство из программ продолжают работать в фоновом режиме, что разряжает гаджет.