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Какую кнопку нужно нажать, чтобы зарядить телефон быстрее: хитрость, о которой многие не знают

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Советы, как ускорить зарядку мобильного телефона
Советы, как ускорить зарядку мобильного телефона. Фото santeplusmag.com

Следуйте этому совету, чтобы зарядить свой смартфон быстрее.

Смартфоны становятся все более мощными , но их автономность не всегда адаптирована. Редко можно найти смартфон с аккумулятором, который может работать целый день. Поэтому, когда пришло время зарядить его, мы хотели бы, чтобы он заряжался довольно быстро, но это бывает редко.

К счастью, есть один хитрый трюк, который поможет очень быстро заряжать мобильный телефон и наслаждаться производительностью аккумулятора в течение длительного времени, пишет santeplus. Вам нужно нажать всего одну кнопку.

Как быстро зарядить свой телефон

Чтобы зарядить смартфон быстрее, можно использовать этот трюк — просто перейдите в настройки смартфона и активируйте режим полета на телефоне. Таким образом, все функции вашего устройства будут деактивированы и оно сможет подзаряжаться, не используя всю свою производительность. WI-FI и мобильные данные также не будут активированы, и ваши данные не смогут потреблять всю энергию вашего смартфона.

Вы также можете использовать авиарежим на своем мобильном телефоне, когда батарея почти разряжена. Это позволит вам отключить все ваши энергоемкие приложения, и вы не будете получать звонки или сообщения, что сохранит вашу батарею.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему для экономии батареи лучше держать телефон экраном вниз. Это связано с некоторыми функциональными особенностями новых смартфонов. Также мы объясняли, зачем во время подзарядки следует снимать с гаджета его чехол.

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