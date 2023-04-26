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Готовимся к жаре: как защитить телефон от высоких температур

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Не стоит оставлять гаджет под прямыми лучами солнца Новость обновлена 26 апреля 2023, 07:17
Не стоит оставлять гаджет под прямыми лучами солнца

Есть простые правила пользования телефоном в жару

Пока синоптики прогнозируют менее жгучее лето, чем в прошлом году, стоит готовиться к повышению температуры. Она оказывает влияние не только на людей и их самочувствие, но и на технику.

Как сообщает сайт "Сrast", длительное воздействие высокой температуры может привести к снижению производительности и сроку службы аккумулятора. Жара может сократить срок службы батареи, поскольку высокие температуры могут ускорить процесс разложения батареи. Кроме того, высокие температуры могут вызвать расширение внутренних компонентов телефона, что может привести к их отключению или смещению, что вызовет неисправности.

Как защитить телефон от жары:

  • Избегайте прямого пребывания на солнце, особенно при работе с большой нагрузкой на процессор телефона. Среди них игры онлайн, просмотр сериалов, продолжительные записи на камеру. Это вызывает внутренний перегрев.
  • Используйте приложения для мониторинга внутренней температуры телефона
  • Не оставляйте мобильный телефон заряжаться, если он уже достиг полной емкости аккумулятора.
  • Удалите неиспользуемые программы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что причиной перегрева может стать даже способ ношения смартфона – это одна из причин, почему нельзя носить телефон в кармане. Также сообщалось, как можно зарядить телефон быстрее.

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#Жара #Лето #Смартфон #Телефон #Перегрев