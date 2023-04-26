Готовимся к жаре: как защитить телефон от высоких температур

Есть простые правила пользования телефоном в жару

Пока синоптики прогнозируют менее жгучее лето, чем в прошлом году, стоит готовиться к повышению температуры. Она оказывает влияние не только на людей и их самочувствие, но и на технику.

Как сообщает сайт "Сrast", длительное воздействие высокой температуры может привести к снижению производительности и сроку службы аккумулятора. Жара может сократить срок службы батареи, поскольку высокие температуры могут ускорить процесс разложения батареи. Кроме того, высокие температуры могут вызвать расширение внутренних компонентов телефона, что может привести к их отключению или смещению, что вызовет неисправности.

Как защитить телефон от жары:

Избегайте прямого пребывания на солнце, особенно при работе с большой нагрузкой на процессор телефона. Среди них игры онлайн, просмотр сериалов, продолжительные записи на камеру. Это вызывает внутренний перегрев.

Используйте приложения для мониторинга внутренней температуры телефона

Не оставляйте мобильный телефон заряжаться, если он уже достиг полной емкости аккумулятора.

Удалите неиспользуемые программы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что причиной перегрева может стать даже способ ношения смартфона – это одна из причин, почему нельзя носить телефон в кармане. Также сообщалось, как можно зарядить телефон быстрее.