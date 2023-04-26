Готовимся к жаре: как защитить телефон от высоких температур
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть простые правила пользования телефоном в жару
Пока синоптики прогнозируют менее жгучее лето, чем в прошлом году, стоит готовиться к повышению температуры. Она оказывает влияние не только на людей и их самочувствие, но и на технику.
Как сообщает сайт "Сrast", длительное воздействие высокой температуры может привести к снижению производительности и сроку службы аккумулятора. Жара может сократить срок службы батареи, поскольку высокие температуры могут ускорить процесс разложения батареи. Кроме того, высокие температуры могут вызвать расширение внутренних компонентов телефона, что может привести к их отключению или смещению, что вызовет неисправности.
Как защитить телефон от жары:
- Избегайте прямого пребывания на солнце, особенно при работе с большой нагрузкой на процессор телефона. Среди них игры онлайн, просмотр сериалов, продолжительные записи на камеру. Это вызывает внутренний перегрев.
- Используйте приложения для мониторинга внутренней температуры телефона
- Не оставляйте мобильный телефон заряжаться, если он уже достиг полной емкости аккумулятора.
- Удалите неиспользуемые программы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что причиной перегрева может стать даже способ ношения смартфона – это одна из причин, почему нельзя носить телефон в кармане. Также сообщалось, как можно зарядить телефон быстрее.