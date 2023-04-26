Что нельзя делать с мобильным телефоном, если не хотите "убить" его окончательно

Рассказываем, от каких привычек стоит избавиться, чтобы смартфон прослужил дольше

Многие обладатели смартфона ежедневно неправильно пользуются этим устройством. К примеру, некоторые и не догадываются, что телефон нельзя класть возле подушки или подвергать устройство высоким и низким температурам. Об этих и не только привычках рассказываем детальнее.

Что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не сломать дорогостоящее мобильное устройство, пишет itechua. Всего существует четыре привычки, от которых необходимо отказаться, чтобы не угробить любимый гаджет.

Что нельзя делать со смартфоном

Использовать некачественную зарядку. Некачественное зарядное устройство "убивает" смартфон. Очень частой причиной выхода телефона из строя становится неподходящий ток зарядки. Оставлять телефон на солнце. Гаджеты не выдерживают влияния критических температур, поскольку смартфон может сильно нагреться, и тогда система безопасности выключит его или перезагрузится. Длительные солнечные ванны (свыше 90 градусов) приводят к поломке чипов, после чего выходят из строя другие важные функции. Носить телефон в заднем кармане. Его могут украсть, или корпус может принять форму тела, и тогда выйдут из строя его чувствительные внутренние компоненты. Телефон просто начнет тормозить, а вы даже не поймете почему. Пользоваться телефоном, лежа в ванне. Использовать телефон в ванне запрещено, особенно когда он стоит на зарядке. Одно неудобное движение – и дорогостоящее устройство окажется в воде, а это также смертельно опасно и для того, кто принимает ванну.

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