Что нельзя делать с мобильным телефоном, если не хотите "убить" его окончательно
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Рассказываем, от каких привычек стоит избавиться, чтобы смартфон прослужил дольше
Многие обладатели смартфона ежедневно неправильно пользуются этим устройством. К примеру, некоторые и не догадываются, что телефон нельзя класть возле подушки или подвергать устройство высоким и низким температурам. Об этих и не только привычках рассказываем детальнее.
Что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не сломать дорогостоящее мобильное устройство, пишет itechua. Всего существует четыре привычки, от которых необходимо отказаться, чтобы не угробить любимый гаджет.
Что нельзя делать со смартфоном
- Использовать некачественную зарядку. Некачественное зарядное устройство "убивает" смартфон. Очень частой причиной выхода телефона из строя становится неподходящий ток зарядки.
- Оставлять телефон на солнце. Гаджеты не выдерживают влияния критических температур, поскольку смартфон может сильно нагреться, и тогда система безопасности выключит его или перезагрузится. Длительные солнечные ванны (свыше 90 градусов) приводят к поломке чипов, после чего выходят из строя другие важные функции.
- Носить телефон в заднем кармане. Его могут украсть, или корпус может принять форму тела, и тогда выйдут из строя его чувствительные внутренние компоненты. Телефон просто начнет тормозить, а вы даже не поймете почему.
- Пользоваться телефоном, лежа в ванне. Использовать телефон в ванне запрещено, особенно когда он стоит на зарядке. Одно неудобное движение – и дорогостоящее устройство окажется в воде, а это также смертельно опасно и для того, кто принимает ванну.
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