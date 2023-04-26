Телефон больше не будет "тормозить": шесть способов ускорить работу Android

Бесперебойное функционирование гаджета будет обеспечена, если провернуть несколько манипуляций

Со временем пользователи мобильных телефонов замечают, что гаджет стал "тормозить", "подвисать" и медленнее включать те или иные приложения. Но не спешите расстраиваться: есть возможность наладить бесперебойное функционирование смартфона.

Стоит обратить внимание на шесть способов ускорения Android. Об этом рассказали эксперты techadvisor.com.

Шаг первый: удалите неиспользуемые приложения

Если на устройстве слишком много программ, то он может начать глючить. Часто мы скачиваем приложения, но потом ими не пользуемся. Проверьте, действительно ли все приложения на смартфоне вам нужны. Удалите лишнее, освободив место и "разгрузив" гаджет. Чем больше свободного места на вашем Android-устройстве, тем быстрее он будет работать.

Шаг второй: очистите медиа

Данные мультимедиа тоже нуждаются в чистке. Музыка, фотографии и видео занимают большую часть хранилища. Освободите пространство от ненужных файлов, удалив или переместив на сторонний носитель. Еще удобно хранить файлы в "облаке".

Шаг третий: избавьтесь от виджетов

Виджеты — отличная функция Android, но для их работы требуется больше вычислительной мощности, чем для простого отображения значка. Посмотрите, как много экранов с виджетами вы используете. Возможно, есть способ оптимизировать это, чтобы телефон работал быстрее.

Шаг четвертый: освободите оперативную память с помощью диспетчера приложений

Обратите внимание на приложения, использующие память или кэш. Телефон будет меньше глючить, если вы остановите ряд приложений или полностью очистите память.

Шаг пятый: перезагрузите смартфон

Это классическая рекомендация "попробуйте выключить и снова включить", но она действительно работает для большинства технологий. К тому же, многие из нас забывают выполнять перезагрузку телефона, хотя гаджет не может работать круглосуточно.

Шаг шестой: выполните сброс до заводских настроек

Кардинальный способ решить проблему с медленным смартфоном — полный сброс. Это может помочь в большинстве случаев. Но помните, что приложения придется загружать по-новому. Заранее сделайте резервную копию любых данных, которые вы не хотите потерять навсегда.

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