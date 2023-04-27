Что нельзя делать при зарядке телефона: когда вы это узнаете, вы остановитесь

Лучшее решение — это оставить телефон в покое на все время зарядки

Вы часто думаете, что поступаете правильно, вырабатывая определенные привычки для подзарядки аккумулятора своего смартфона. Но чтобы последний продержался как можно дольше, следует избегать определенных ошибок.

Чтобы ваша батарея сохраняла хорошую автономность, необходимо принять определенные меры предосторожности, которые помогут сохранить ее дольше, пишет santeplus. Вот ошибки, которые не следует совершать, когда вы подключаете свой мобильный телефон к розетке, чтобы зарядить его.

Что нельзя делать с телефоном на зарядке

Не заряжайте смартфон, когда заряд батареи составляет 50%

Вы, вероятно, делали это раньше, но эту привычку нужно изменить. Если вы переживаете, что батарея телефона не протянет весь день, этот метод вам не пригодится. Чтобы не навредить аккумулятору вашего гаджета, лучше подождите, пока уровень заряда упадет до 20% или 30%.

Не ждите, пока батарея вашего смартфона полностью разрядится

Ждать, пока аккумулятор вашего устройства разрядится, чтобы перезарядить его, не нужно. Ожидая, пока ваш смартфон выключится из-за нехватки заряда, вы значительно сократите срок его службы. Не ждите, пока заряд батареи достигнет 1%, и зарядите ее, как только ваш смартфон сообщит вам, что ему не хватает автономности.

Не используйте неоригинальное зарядное устройство для зарядки смартфона

Для оптимальной зарядки аккумулятора лучше всего использовать оригинальное зарядное устройство. Это будет больше соответствовать силе тока вашего аккумулятора. В противном случае вы, вероятно, ухудшите качество своей батареи, перезарядив ее дольше и сократив срок ее службы.

Не заряжайте смартфон от ПК

Использование компьютера для зарядки смартфона — крайне нежелательная привычка. Подзаряжая его от USB-порта, вы не соблюдаете силу тока аккумулятора вашего устройства.

Не пользуйтесь смартфоном во время зарядки

Для оптимальной зарядки устройства не используйте его, когда оно подключено к сети. Когда гаджет подключен к сети и вы им пользуетесь, он рискует перегреться и повредить аккумулятор. Лучшее решение — оставить его в покое на все время загрузки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть и другие привычки, которые вредят батарее. Среди них зарядка аккумулятора до 100%, а также использование зарядного устройства сомнительного происхождения.