Не забывать пароли и не только: 5 способов защитить свои данные в интернете

К электронной почте привязано много информации – стоит ее тщательно оберегать

В современном мире гаджетов много важной информации хранится на телефоне, важно защитить свои данные. Чтобы никто не вмешался в его работу, следует помнить и применять определенные средства кибербезопасности.

Портал Сrast сообщает, что следует регулярно обновлять свои пароли. Необязательно самому запоминать их все.

Менеджеры паролей

Существуют программы, позволяющие хранить, генерировать, заполнять уникальные пароли для сайтов. В частности, среди таких LastPass или 1Password.

Двухфакторная аутентификация

Двухфакторная аутентификация (2FA) добавляет дополнительный уровень безопасности вашим аккаунтам. Включив ее, вам нужно будет ввести уникальный код, который будет выслан вам через SMS, электронную почту или программу аутентификации, кроме вашего пароля.

Использование VPN

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет безопасно и анонимно просматривать страницы в интернете, скрывая ваш IP-адрес и шифруя данные.

Регулярное обновление

Обязательно обновляйте устройства и программное обеспечение с помощью последних версий. Обновления часто включают в себя исправление известных уязвимостей системы безопасности.

Усильте защиту электронной почты

Ваша учетная запись электронной почты является центром вашей цифровой жизни и, следовательно, привлекательной мишенью для киберпреступников. Обязательно используйте надежный уникальный пароль, включите двухфакторную аутентификацию и обновляйте антивирусные программы.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую опасность для данных представляет зарядка через USB-порт в общественных местах. Следует заметить, что также есть функции, которые помогут в поисках смартфона в случае его потери.