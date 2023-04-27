Только не фен: как нельзя сушить телефон, если он упал в воду

Если гаджет намок, действовать нужно осторожно

Не все мобильные телефоны оснащены функцией водонепроницаемости. Поэтому если ваш гаджет упал в воду или промок по другим причинам, важно как можно быстрее его высушить. Но действовать нужно аккуратно, иначе есть риск поломки.

Спасет от неисправности смартфон обычный рис. С его помощью можно быстро и просто высушить намокший телефон, передает techadvisor.com.

Что делать, если телефон упал в воду

Прежде всего запомните: нельзя пользоваться мокрым телефоном. Как только вы достали гаджет из воды, выключите его, выньте карту памяти и SIM. Уже затем приступайте к сушке устройства. Есть много мифов о том, как сушить намокший смартфон, поэтому следуйте ряду правил:

Не кладите поврежденный водой телефон в сушильную машину (даже в носок или наволочку).

Не оставляйте мокрый телефон на батарее.

Не нагревайте мокрый гаджет феном.

Не кладите намокший смартфон в морозильную камеру.

Как высушить телефон в домашних условиях

Чтобы высушить смартфон, в который попала вода, понадобится обычная крупа – рис. Возьмите большую миску, затем положите в емкость ваш мокрый телефон и насыпьте рис, так чтобы он покрыл смартфон. Оставьте гаджет в таком виде на 24 часа. Крупа отлично впитает всю влагу и вы сможете включить телефон и пользоваться им дальше.

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