Мобильный телефон будет дольше сохранять заряд: все дело в одной простой функции

Лишь одна настройка на гаджете продлит время его автономной работы

Многие пользователи ищут способы продлить время работы мобильного телефона. В этом поможет одна доступная для любых типов смартфонов функция. Конечно, гаджет все равно будет разряжаться, в том числе из-за популярных приложений, но несколько процентов заряда батареи вам удастся сэкономить.

Чтобы телефон дольше оставался заряженным, включите автоматическую блокировку экрана. О простом лайфхаке пишет experthometips.com.

Большинство гаджет остаются включенными в течение определенного периода времени после того, как вы их использовали. Но эксперты призывают не оставлять экран подсвеченным без необходимости.

Простой лайфхак сохранит заряд батареи на телефоне: настройте телефон так, чтобы он либо отключился, либо заблокировался через 30 секунд после того, как вы перестали им пользоваться. Ищите опцию под названием "Время ожидания экрана" на устройствах Android и "Автоблокировка" на iPhone.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему мобильный телефон может сильно разрядиться за ночь. Отключение одной функции решит проблему. А также мы писали о приложениях, которые больше всего пожирают заряд на смарфтоне.