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Что будет, если заряжать смартфон "вдолгую": чревато последствиями

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ночная зарядка испортит батарею еще сильнее
Ночная зарядка испортит батарею еще сильнее. Фото freepik.com

Длительная подзарядка основательно вредит

Если обладатели современных мобильных телефонов желают, чтобы их устройства прослужили как можно дольше, следует отказаться от привычки оставлять заряженный телефон в розетке. А ведь многие поступают именно так: оставляют телефон на зарядке на всю ночь.

Делать так со своим мобильным не стоит, ведь телефон – один из важных атрибутов повседневной жизни, пишет podarok. Длительная подзарядка основательно вредит и негативно сказывается на работе устройства.

Почему нельзя оставлять заряженный телефон в розетке

Перезаряженная аккумуляторная батарея сильно страдает. Длительная зарядка смартфона медленно убивает ваш гаджет. Это же касается и ночных зарядок, когда мы подключаемся к розетке и отключаем только на следующее утро.

Специалисты отмечают, что мобильный телефон должен быть подключен к сети столько, сколько нужно – и не больше. В ином случае плохих последствий не избежать — придется потратиться при покупке нового устройства.

Ранее "Телеграф" писал, почему батарея смартфона быстро разряжается. Есть две причины, из-за которых у владельцев современных гаджетов могут наблюдаться проблемы с аккумулятором.

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#Мобильный телефон #Смартфоны #Зарядка