Что будет, если заряжать смартфон "вдолгую": чревато последствиями

Длительная подзарядка основательно вредит

Если обладатели современных мобильных телефонов желают, чтобы их устройства прослужили как можно дольше, следует отказаться от привычки оставлять заряженный телефон в розетке. А ведь многие поступают именно так: оставляют телефон на зарядке на всю ночь.

Делать так со своим мобильным не стоит, ведь телефон – один из важных атрибутов повседневной жизни, пишет podarok. Длительная подзарядка основательно вредит и негативно сказывается на работе устройства.

Почему нельзя оставлять заряженный телефон в розетке

Перезаряженная аккумуляторная батарея сильно страдает. Длительная зарядка смартфона медленно убивает ваш гаджет. Это же касается и ночных зарядок, когда мы подключаемся к розетке и отключаем только на следующее утро.

Специалисты отмечают, что мобильный телефон должен быть подключен к сети столько, сколько нужно – и не больше. В ином случае плохих последствий не избежать — придется потратиться при покупке нового устройства.

Ранее "Телеграф" писал, почему батарея смартфона быстро разряжается. Есть две причины, из-за которых у владельцев современных гаджетов могут наблюдаться проблемы с аккумулятором.