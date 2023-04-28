Забитая память в телефоне: как решить проблему, не удаляя фото и приложения

Проблему можно исправить всего за пару минут

Многие сталкивались с проблемой подвисания телефона или медленной его работой. Это может происходить по причине нехватки памяти на смартфоне. Чтобы вернуть ему прежнюю работоспособность, можно просто воспользоваться одним простым лайфхаком — удалением кэша.

Использование мессенджеров, в частности, сильно забивает память телефона, поскольку производится автоматическое сохранение изображений и видео, появляющихся в переписке или группе. Это делается для более быстрой загрузки чатов. А это в свою очередь приводит к накоплению лишней информации в телефоне, от которой следует избавляться. Об этом пишет Апостроф.

Механизм удаления устаревших файлов, которые были сохранены мессенджерами, называется "Очистка кэша".

Как очистить кэш в телефоне

Для начала необходимо зайти в настройку программы, а затем найти раздел "Данные и память" или "Память". Функция очистки кэша может находиться в этом разделе или же в подразделе "Использование памяти" или "Использование сети".

Одноразовая чистка кэша позволяет освободить несколько сотен мегабайт или несколько гигабайт памяти в вашем смартфоне. При этом, что важно, потери доступа к файлам не будет. Они могут загрузиться повторно, если не удалять сами чаты.

Такую процедуру стоит выполнять периодически, поскольку ненужные файлы довольно быстро могут вновь накопиться и занимать память в телефоне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об опасной привычке, которая "убивает" смартфон день за днем. Ее совершает едва ли не каждый, даже не задумываясь, насколько это влияет на работу смартфона.