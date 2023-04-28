Эта привычка может привести к фатальным последствиям: почему не стоит оставлять телефон заряжаться ночью

Чтобы ваш телефон не вышел из строя раньше времени, нужно изменить некоторые привычки.

Аккумулятор мобильного телефона очень важен, потому что он обеспечивает хорошую работу вашего смартфона. Чтобы ваша батарея работала очень долго, вы должны обращать внимание на определенные жесты, которые вы выполняете со своим гаджетом.

Есть много вредных привычек, которые совершают многие люди, чаще всего, от незнания, что это плохо для их мобильного телефона, пишет santeplus. Чтобы вы больше не ломали свой гаджет и не вредили его аккумулятору, рассказываем, почему категорически нельзя оставлять смартфон на зарядке на ночь, и к каким последствиям это может привести.

Почему нельзя заряжать телефон ночью

Эта привычка кажется такой безобидной и позволяет полностью зарядить смартфон, ведь на утро вы получаете на 100% заряженное устройство. Однако современным смартфонам полная зарядка особо и не нужна, а больше даже вредит.

Зарядка устройства в течение ночи может привести к повреждению аккумулятора мобильного телефона, потому что он будет перегружен в течение многих часов даже после достижения 100%. Кроме того, некоторые аккумуляторы ночью могут нагреваться и потреблять больше электроэнергии.

Со временем батарея в конечном итоге изнашивается, что снижает срок ее службы и, следовательно, производительность смартфона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, опасна ли быстрая зарядка для мобильного телефона. Пользователям нужно знать несколько нюансов об этой технологии.