Как продлить жизнь смартфону: 5 правил, которых стоит придерживаться, чтобы телефон служил дольше
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Уследить за средней продолжительностью жизни телефона можно по его качеству и показателям
Многие владельцы современных мобильных телефонов замечают, что через два-три года использования их смартфоны уже не имеют такой автономности, как раньше. А все это из-за того, что большинство неправильно обращаются с устройствами.
Уследить за продолжительностью жизни смартфона можно по его качеству и показателям, пишет itechua. Марка и модель телефона, его эксплуатационные характеристики, например размер батареи, частота использования и качество зарядного устройства, а также дополнительные функции (Bluetooth, Wi-Fi) — от всего этого зависит жизнь мобильного устройства.
Как продлить жизнь телефону
- Не перегружайте устройство: не закрывайте сразу множество приложений, чтобы минимизировать использование RAM-памяти.
- Следите за состоянием батареи: используйте оригинальное зарядное устройство и избегайте перезарядки смартфона.
- Держите смартфон в чистоте: держите устройство от пыли и грязи, используйте чехол для смартфона.
- Не устанавливайте сомнительные приложения и не принимайте ссылку от незнакомых людей.
- Обновляйте устройство на новые версии операционной системы и приложений.
Ранее "Телеграф" писал, почему батарея смартфона быстро разряжается. Есть две причины, из-за которых у владельцев современных гаджетов могут наблюдаться проблемы с аккумулятором.