Как продлить жизнь смартфону: 5 правил, которых стоит придерживаться, чтобы телефон служил дольше

Уследить за средней продолжительностью жизни телефона можно по его качеству и показателям

Многие владельцы современных мобильных телефонов замечают, что через два-три года использования их смартфоны уже не имеют такой автономности, как раньше. А все это из-за того, что большинство неправильно обращаются с устройствами.

Уследить за продолжительностью жизни смартфона можно по его качеству и показателям, пишет itechua. Марка и модель телефона, его эксплуатационные характеристики, например размер батареи, частота использования и качество зарядного устройства, а также дополнительные функции (Bluetooth, Wi-Fi) — от всего этого зависит жизнь мобильного устройства.

Как продлить жизнь телефону

Не перегружайте устройство: не закрывайте сразу множество приложений, чтобы минимизировать использование RAM-памяти. Следите за состоянием батареи: используйте оригинальное зарядное устройство и избегайте перезарядки смартфона. Держите смартфон в чистоте: держите устройство от пыли и грязи, используйте чехол для смартфона. Не устанавливайте сомнительные приложения и не принимайте ссылку от незнакомых людей. Обновляйте устройство на новые версии операционной системы и приложений.

Ранее "Телеграф" писал, почему батарея смартфона быстро разряжается. Есть две причины, из-за которых у владельцев современных гаджетов могут наблюдаться проблемы с аккумулятором.