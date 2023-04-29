Никогда не оставляйте зарядное устройство в розетке пустым: на это есть как минимум три причины

Эта привычка может не только навредить вашему устройству, но и навредить вам

Часто после подзарядки аккумулятора нашего телефона мы оставляем зарядное устройство включенным в розетку. Однако это действительно ошибка, не лишенная последствий. Почему эту вредную привычку следует менять — читайте далее.

Оставлять зарядные устройства подключенными к сети, не используя их, — это небезопасно, и именно по этой причине рекомендуется их отключать, пишет santeplus. Что будет, если вы не будете отключать зарядное устройство — далее в материале.

Почему нельзя оставлять зарядное устройство включенным в розетку

Пустое зарядное устройство, подключенное к сети, может привести к пожару.

Особенно если зарядное устройство некачественное или повреждено. При повреждении внутренних компонентов зарядки возрастает риск короткого замыкания или перегрева, что и может стать причиной пожара. Это тем более опасно при наличии легковоспламеняющихся предметов рядом.

Пустая трата энергии

Если оставлять постоянно подключенные зарядные устройства в розетке, то готовьтесь к тому, то ваши счета за электроэнергию повысятся.

Преждевременное повреждение зарядного устройства

Эта вредная привычка наносит вред этому аксессуару, уменьшая продолжительность его жизни. Не избавившись от этой привычки, вам придется часто покупать новое зарядное.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая последовательность действий является правильной — подключение телефона к зарядке или зарядке в розетку. Также мы объясняли, как улучшить процесс зарядки смартфона можно с помощью усовершенствования розетки.