Простое действие поможет сэкономить место на телефоне: что нужно отключить

Чтобы отключить функцию понадобится три простых шага

Недостаток памяти в телефоне может привести к его медленной работе. Программы не могут обновиться и начинают работать некорректно. Часто проблему можно решить удалив кэш программ.

Однако со временем ситуация с памятью телефона будет только ухудшаться. Проблемой могут стать гигабайты фотографий и картинок, которые сохраняются мессенджерами автоматически. В некоторых приложениях сохранение настроено сразу и можно изменить его тип в зависимости от мессенджера.

Например, фотографии с Facebook Messanger не сохраняются автоматически – это нужно настраивать отдельно. А вот в Viber и Telegram такая функция включена автоматически. Это также тратит мобильный интернет на скачивание таких фото. Однако приложения позволяют пользователям останавливать автоматическую загрузку мультимедиа на свои устройства, когда вы выключаете опцию автоматического сохранения.

Сделать это можно в разделе "Настройки" — "Медиа и хранилище (память)", убрав метку автоматической загрузки. Также у пользователя есть возможность загружать видео и фотографии при подключении к Wi-Fi, а не мобильной передаче данных.

Пример отключения настроек по сохранению фото в Viber

Пример отключения настроек по сохранению фото в Telegram

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