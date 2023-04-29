5 лайфхаков: как ускорить зарядку мобильного телефона

Запомните эти простые способы

Смартфоны обрели во время войны особый смысл для украинцев. С ситуацией, когда смартфон медленно заряжается, сталкивалось немало пользователей.

Чтобы всегда быть на связи с близкими, следить за актуальными новостями, необходимо знать несколько способов быстрой подзарядки своего телефона. Всего их пять, пишут vikna.

1. Заряжайте от розетки

Лучше заряжать смартфон от розетки, а не USB-кабеля. Это связано с количеством тока, который может получать гаджет. Специалисты также советуют использовать для зарядки тот кабель, который был в комплекте с телефоном, или его надежную замену.

2. Закройте все приложения

Те, что работают в фоновом режиме, используют заряд телефона и замедляют зарядку батареи.

3. Включите авиарежим

Он ограничивает количество энергии, которую тратит смартфон. Режим "в самолете" автоматически прекращает работу Wi-Fi, связи, Bluetooth, GPS. Отключайте авиарежим тогда, когда ждете важные звонки или сообщения.

4. Выключите телефон

Сделайте это на время зарядки. Дайте телефону спокойно восстановить силы.

5. Используйте функцию быстрой зарядки

Не все телефоны поддерживают эту функцию. Следует проверить это в своих настройках.

Ранее "Телеграф" писал, почему батарея смартфона быстро разряжается. Есть две причины, из-за которых у владельцев современных гаджетов могут наблюдаться проблемы с аккумулятором.