Почему мобильный телефон перегревается и как его охладить: полезные советы

Перегрев может привести к поломке вашего гаджета

Перегрев мобильного телефона может повредить его и повлиять на его работу. Поэтому прежде чем решать эту проблему, необходимо определить ее источник.

Как сообщает santeplus, причины, по которым ваш телефон перегревается, могут быть связаны с несколькими факторами. Давайте разбираться что это за причины и как от них избавится.

Почему телефон перегревается

Многие приложения открыты одновременно

Одной из самых распространенных привычек среди пользователей смартфонов является склонность открывать несколько приложений одновременно: загрузка игры, просмотр видео, просмотр галереи, общение в соцсетях. Кроме того, есть сетевые функции, такие как Wi-Fi, Bluetooth, которые остаются включенными, а также приложения, работающие в фоновом режиме. Это множество одновременных задач, вероятно, станет громоздким для управления телефоном и вызовет его перегрев.

Телефон не поддерживает большие объемы информации

Еще одна причина, по которой ваш телефон перегревается, заключается в том, что устаревшие модели гаджетов не рассчитаны на передачу большого объема данных и вызовов.

Телефон используется чрезмерно

Если тратить бесконечные часы на просмотр видео на телефоне, проводить много времени в соцсетях или играть в игры, то вполне логично, что гаджет перегреется.

Телефон перегревается из-за некоторых мошеннических приложений

Среди причин перегрева смартфонов отметим вредоносное ПО, мошеннические приложения или приложения, работающие в фоновом режиме.

Как предотвратить перегрев телефона

Закройте неиспользуемые приложения на телефоне

Если у вас есть открытые, но неактивные приложения, вы должны закрыть их, чтобы предотвратить перегрев телефона и снизить энергопотребление.

Избегайте чрезмерного использования аккумулятора телефона

Аккумулятор нагревается сильнее, если вы неправильно заряжаете телефон. Не пользуйтесь телефоном во время зарядки. Также не рекомендуется оставлять телефон заряжаться на ночь.

Используйте авиарежим телефона

Режим полета — это вариант, который следует использовать, когда вам не нужен полный набор функций телефона или когда он заряжается. Это помогает охладить его.

Снимите чехол с телефона

Сам факт хранения чехла на телефоне способствует его перегреву. И недаром, ведь этот аксессуар не помогает устройству дышать. Например, если вы просто снимаете чехол в жаркую погоду, ваш телефон остынет быстрее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, при какой температуре нельзя пользоваться мобильным телефоном. Иначе вы рискуете сломать гаджет или как минимум испортить аккумулятор.