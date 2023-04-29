Почему мобильный телефон перегревается и как его охладить: полезные советы
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Перегрев может привести к поломке вашего гаджета
Перегрев мобильного телефона может повредить его и повлиять на его работу. Поэтому прежде чем решать эту проблему, необходимо определить ее источник.
Как сообщает santeplus, причины, по которым ваш телефон перегревается, могут быть связаны с несколькими факторами. Давайте разбираться что это за причины и как от них избавится.
Почему телефон перегревается
- Многие приложения открыты одновременно
Одной из самых распространенных привычек среди пользователей смартфонов является склонность открывать несколько приложений одновременно: загрузка игры, просмотр видео, просмотр галереи, общение в соцсетях. Кроме того, есть сетевые функции, такие как Wi-Fi, Bluetooth, которые остаются включенными, а также приложения, работающие в фоновом режиме. Это множество одновременных задач, вероятно, станет громоздким для управления телефоном и вызовет его перегрев.
- Телефон не поддерживает большие объемы информации
Еще одна причина, по которой ваш телефон перегревается, заключается в том, что устаревшие модели гаджетов не рассчитаны на передачу большого объема данных и вызовов.
- Телефон используется чрезмерно
Если тратить бесконечные часы на просмотр видео на телефоне, проводить много времени в соцсетях или играть в игры, то вполне логично, что гаджет перегреется.
- Телефон перегревается из-за некоторых мошеннических приложений
Среди причин перегрева смартфонов отметим вредоносное ПО, мошеннические приложения или приложения, работающие в фоновом режиме.
Как предотвратить перегрев телефона
- Закройте неиспользуемые приложения на телефоне
Если у вас есть открытые, но неактивные приложения, вы должны закрыть их, чтобы предотвратить перегрев телефона и снизить энергопотребление.
- Избегайте чрезмерного использования аккумулятора телефона
Аккумулятор нагревается сильнее, если вы неправильно заряжаете телефон. Не пользуйтесь телефоном во время зарядки. Также не рекомендуется оставлять телефон заряжаться на ночь.
- Используйте авиарежим телефона
Режим полета — это вариант, который следует использовать, когда вам не нужен полный набор функций телефона или когда он заряжается. Это помогает охладить его.
- Снимите чехол с телефона
Сам факт хранения чехла на телефоне способствует его перегреву. И недаром, ведь этот аксессуар не помогает устройству дышать. Например, если вы просто снимаете чехол в жаркую погоду, ваш телефон остынет быстрее.
Ранее "Телеграф" рассказывал, при какой температуре нельзя пользоваться мобильным телефоном. Иначе вы рискуете сломать гаджет или как минимум испортить аккумулятор.