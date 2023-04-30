Эти три простые привычки помогут вам значительно ускорить свой телефон: что нужно делать

Не спешите покупать новый гаджет, ведь можно ускорить старый

Смартфон сейчас является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако со временем гаджет может стать медленнее и менее эффективным. К счастью, есть умные и эффективные привычки, чтобы ускорить его.

Будь то устройство IOS или Android, стоит внести несколько изменений, чтобы сделать его быстрее и лучше, пишет santeplus. Принятие этих привычек позволит вам значительно увеличить объем оперативной памяти вашего устройства.

Как ускорить медленный телефон

Освободите память телефона

Некоторые фоновые приложения являются основной причиной медленной работы телефона. Рекомендуется периодически очищать кеш, чтобы удалить все данные, хранящиеся в приложениях.

Удалите некоторые данные на телефоне

Независимо от аппаратной части компьютера перегруженное хранилище данных может значительно замедлить его работу и производительность. Для решения этой проблемы просто необходимо будет удалить определенные данные. Все начинается с сортировки ваших медиафайлов. Также рекомендуется удалять приложения, которые вы больше не используете.

"Облегчить" телефон

Можно ограничить влияние определенных приложений, таких как Facebook или Instagram, на возможности телефона. Для этого используйте их через браузер вместо приложения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить зарядку мобильного телефона. Эксперты рассказали о "волшебной кнопке".