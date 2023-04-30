У многих людей есть эта привычка: важный момент, который нужно знать при зарядке смартфона

Эксперт рассказал, почему телефон нельзя полностью разряжать и заряжать

Батарея в наших смартфонах подвергается ежедневному износу, из-за чего заряжать ее нам со временем приходится чаще.

Специалисты издания Readerʼs Digest рассказали владельцам гаджетов один простой лайфхак, который гарантированно продлит срок службы аккумулятора.

Как заявил директор по персоналу и клиентам компании Mobile Klinik Лиз Гамильтон, жизнь каждой батареи составляет в среднем 500 циклов, которые проходят примерно за 1,5 года.

"Цикл работы батареи измеряется одним полным зарядом от 0 до 100. Таким образом, чем больше полных циклов проходит ваш телефон, тем быстрее вам придется его менять", — сказал он.

По словам специалиста, для сохранения жизни батареи смартфона его лучше заряжать только частично, чтобы замедлить разрядку жизненного цикла. Эксперт заверяет, что наиболее оптимальный уровень заряда батареи составляет 25-85%.

"Литий-ионные аккумуляторы могут подвергаться экстремальным нагрузкам. Один из главных претендентов на то, чтобы разрушить работоспособность аккумулятора вашего телефона, — это зарядка телефона более чем на 100 процентов. У многих людей есть эта привычка, и они не осознают, какой ущерб она наносит их аккумулятору", — добавил он.

Таким образом, не давайте аккумулятору разряжаться до нуля, а при зарядке дайте ему достичь только 85 процентов.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие три привычки помогут ускорить работу вашего смартфона.