Самое просто правило зарядки, которое должны знать все: батарея телефона будет работать годами

Несложная привычка поможет продлить срок службы батареи смартфона

Со временем наши мобильные телефоны уже не так долго сохраняют заряд, как это было после покупки гаджета. Это может происходить из-за снижения эффективности батареи. Но простое правило поможет продлить срок годности аккумулятора.

Чтобы сохранить батарею мобильного телефона, не заряжайте смартфон полностью, то есть до 100%. Об этом рассказывают эксперты uswitch.com.

Многие пользователи оставляют заряжаться смартфон на ночь, однако это может навредить батареи. Так называемая перезарядка, когда гаджет остается в сети даже после достижения 100-процентного заряда, нежелательна. Вряд ли вы заметите разницу в краткосрочной перспективе, но через годы или даже месяцы срок службы аккумулятора значительно сократится.

Как правильно заряжать мобильный телефон? Эксперты рекомендуют при зарядке достигать диапазона от 40% до 80%, если вы хотите, чтобы батарея оставалась в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы вашего гаджета.

Если у вас iPhone, то поводов для беспокойства меньше. Современные модели приостанавливают зарядку после того, как доходят до 80%, это снижает нагрузку на аккумулятор. Кроме того, большинство телефонов Samsung также имеют возможность ограничить зарядку выше рекомендуемых 85%, чтобы продлить срок службы батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие приложения на смартфоне разряжают его больше всего. А также мы поясняли, что нельзя делать при зарядке мобильного телефона.