Вибро или звук: при каком режиме телефон будет медленнее разряжаться

Об этих нюансах никто не задумывается, но звуковые настройки тоже могут разряжать гаджет

Многие пользователи в поисках секрета, как бы сэкономить заряд мобильного телефона. Наши гаджеты разряжаются по разным причинам, в том числе из-за популярных приложений. Но даже звуковой режим устройства может "красть" заряд.

Чтобы мобильный телефон медленнее разряжался, нужно отключить вибрацию. Такой совет озвучили эксперты uswitch.com.

Оказывается, функция вибрации на вашем телефоне на самом деле потребляет больше энергии, чем стандартные мелодии звонка. Поэтому если нужно сохранить заряд на смартфоне, отключите виброрежим.

Рекомендуется установить мелодии звонка на низкой громкости, чтобы экономить заряд батареи. А также лучше отключить бессмысленные звуковые оповещения, к примеру, которые звучат в случае нажатия на экран или при наборе текста на клавиатуре.

Если перевести смартфон в беззвучный режим, то аккумулятор будет расходовать меньше энергии. Конечно, это не всегда удобно, но в экстренных случаях сохранит вам несколько драгоценных процентов заряда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит оставлять зарядное устройство в розетке без самого гаджета. А еще мы писали, какая распространенная среди пользователей привычка убивает батарею мобильного телефона.