Какая ошибка во время зарядки смартфона ведет к деградации батареи

Рассказываем, можно ли заряжать смартфон после 90%

Большую роль в смартфонах играют аккумуляторные батареи, от которых зависит функционирование устройств. Поэтому важно знать, как правильно заряжать смартфон, чтобы не повредить батарею. Отвечаем на вопрос, можно ли заряжать гаджет до уровня в 100%.

Это ошибочное действие, которое ведет к деградации аккумулятора, пишет itechua. Многие изготовители современных мобильных телефонов указывают эту информацию на своих сайтах. Как правильно заряжать телефон, чтобы батарея прослужил намного дольше, читайте ниже.

До какого уровня нужно заряжать смартфон

В старых моделях телефонов использовались никелевые батареи, их можно было разряжать до нуля и заряжать до максимума. Однако этот подход не рекомендуем для современных смартфонов, в которых встроены литий-ионные аккумуляторы. Такие устройства следует разряжать максимум до 20% и заряжать не больше чем на 90%.

Отметим, что многие обладатели смартфонов ежедневно неправильно пользуются этими мобильными гаджетами. К примеру, некоторые и не догадываются, что телефон нельзя класть возле подушки или подвергать устройство высоким и низким температурам.